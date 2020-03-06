‘Kadın müşterilere baktın’ cinayetinde restoran sahibi tutuklandı

ANTALYA'da, kadın müşterilerini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı komşu restoran çalışanı Ziya Selçuk'u (45) bıçaklayarak öldüren restoran sahibi Yakup İskender, mahkemece tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası Ziya Selçuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. Restoran sahibi Yakup İskender, iki kadın müşterisini rahatsız ettikleri iddiasıyla komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk, M.K., A.K., O.K. ve K.B. ile tartışmaya başladı. Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'i dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İskender, hızla girdiği restoranından bıçak alıp, çıktı. İskender, Ziya Selçuk'u karın boşluğundan bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Selçuk kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Selçuk, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Selçuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

'KENDİMİ SAVUNDUM'

Yakup İskender ise olay sonrası elinde bıçakla Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Özel hastaneye götürülen Yakup İskender'in kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında da kesik bulunduğu belirlendi. İskender, tedavisinin ardından gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yakup İskender polise verdiği ifadesinde, "Bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yakup İskender, Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Kavgaya karıştığı için ifadesi alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan evli ve 1 kız çocuk babası Ziya Selçuk'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaynak: DHA