Kadın öğretmene veliden darp

Mersin'de bir ilkokulda okuyan çocuğa bağırdığı iddia edilen kadın öğretmen, veli tarafından darp edildi. Öğretmenin kafasını kapıya sıkıştıran ve vurduğu iddia edilen veli gözaltına alınırken, öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, okulda öğretmenlik yapan Nigar Özçelik (50) ile tartışmaya başladı. Daha sonra velinin eşinin gelmesiyle tartışma büyürken, kısa sürede olay kavgaya dönüştü. Öğretmenin kafasını kapıya sıkıştırıp darp ettiği ileri sürülen veliyi, diğer öğretmenler ve idareciler sakinleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, veliyi gözaltına alırken, öğretmen ise okula gelen ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasında darp izleri olduğundan dolayı müşahide altına öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi'de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette öğretmen ile sohbet eden Sevdi, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Allah beterinden saklasın, oluyor maalesef. Bu tür olaylar maalesef oluyor. Yıllar önce benim başıma da gelmişti, bu durumu biliyorum. Çok geçmiş olsun. Normal bir insan bunu yapmaz zaten. Kendinizde bir kusur, kabahat aramayın. İnşallah geçecek, çabuk toparlayacaksınız. En kısa sürede iyi halinizle sizi okulda ziyaret edeceğim" dedi.

"Saçlarımdan tutup, kapıya sıkıştırdı"

Olayla ilgili gazetecilere konuşan öğretmen Özçelik ise zil çaldıktan sonra sınıfa girdiğini belirterek, "Bir kadın kapıyı açtı, tanımıyorum, benim öğrencimin velisi değil. Sınıftan çıkınca birden bire "sen kim oluyorsun da benim çocuğuma müdahale ediyorsun. Şimdi kocam gelecek görürsün" diye bağırmaya başladı. Sonrasında tekrar sınıfıma girdim. Daha sonra bir adam geldi saçlarımı tutup, kapıya sıkıştırdı. Tekrar içeriye kaçtım. Devamını hatırlamıyorum ama kapıdan kaçmışım adam da arkamdan gelmiş. Olaydan çok büyük üzüntü duydum. Sadece benim öğrencilerim değil tüm öğrenciler olaya şahit oldu, bazıları ağladı. Söz konusu öğrenci bir gün öncesinde ders sırasında bağırıyordu, ben de çıkıp sınıfa girmesi için uyardım. Sınıf kapısını açarak öğrenciyi içeriye soktum. Hepsi bu. Öğrenciyi de velisini de tanımıyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA