Kadın pompacı, benzin istasyonuna renk kattı!

Tokat'ta geçimini araçlara yakıt ve yağ doldurarak sağlayan genç kadın, pompacılık mesleğine ojeli tırnakları ve fönlü saçlarıyla farklılık katıyor. Görenler ise genç kadını hayranlıkla takip ediyor.