Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köy'ünü gezdi. Uzmanlar eşliğinde önce ısınıp fiziksel aktiviteler gerçekleştiren kadınlar, ardından birbirinden hareketli parçalarda dans ederek stres attı. Rengarenk evlerin arasında dolaşarak Ortanca Sokak'ta hatıra fotoğrafı çekilen kadınlar, Örnek Köy'ü ilk defa gezmenin ve Yörük kültürünü yakından gözlemlemenin hayranlığını yaşadı.

Etkinliği, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden hizmet alan danışanların sağlıklı yaşam aktivitelerini artırmak adına düzenlediklerini belirten Fizyoterapist Ayşe Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olduklarını ve en temel amaçlarından birinin ise kadınların günlük hayatta motivasyonlarını artırmak olduğunu kaydetti. Deniz, psikolojik ve fiziksel yönlerden de kadınları ve sağlıklı yaşamı desteklediklerini ifade etti.

Darısekisi Örnek Köyü'nü ilk kez gezen ve kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Nafile Karaduman, "Etkinlikle ilgili mesaj geldiğinde çok mutlu oldum, bu kadarını beklemiyordum. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Toprağa basarak toprağın bütün güzelliklerinin tadını çıkardım. Spor yapmaya yeniden karar verdim" diye konuştu. Geçen sene bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden haberdar olduğunu belirten Karaduman, çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını da ekleyerek, "Diyetisyen ve fizyoterapist desteği aldım. Hem sağlık açısından çok faydasını gördüm hem de benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

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Etkinlikten memnun kalan danışanlardan Mediha İlgün ise "Hava mis gibi. Mersin sıcağından sonra burası ilaç gibi geldi. Etkinlik çok güzeldi" dedi. İlgün, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen hizmetlerin hepsinden yararlandığını ve personellerin işlerinde uzman olduğunu dile getirerek Kadın Sağlığı Danışma Merkezini herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)