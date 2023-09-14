Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köy'ünü gezdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köy'ünü gezdi. Uzmanlar eşliğinde önce ısınıp fiziksel aktiviteler gerçekleştiren kadınlar, ardından birbirinden hareketli parçalarda dans ederek stres attı. Rengarenk evlerin arasında dolaşarak Ortanca Sokak'ta hatıra fotoğrafı çekilen kadınlar, Örnek Köy'ü ilk defa gezmenin ve Yörük kültürünü yakından gözlemlemenin hayranlığını yaşadı.

Etkinliği, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden hizmet alan danışanların sağlıklı yaşam aktivitelerini artırmak adına düzenlediklerini belirten Fizyoterapist Ayşe Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olduklarını ve en temel amaçlarından birinin ise kadınların günlük hayatta motivasyonlarını artırmak olduğunu kaydetti. Deniz, psikolojik ve fiziksel yönlerden de kadınları ve sağlıklı yaşamı desteklediklerini ifade etti.

Darısekisi Örnek Köyü'nü ilk kez gezen ve kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Nafile Karaduman, "Etkinlikle ilgili mesaj geldiğinde çok mutlu oldum, bu kadarını beklemiyordum. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Toprağa basarak toprağın bütün güzelliklerinin tadını çıkardım. Spor yapmaya yeniden karar verdim" diye konuştu. Geçen sene bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kadın Sağlığı Danışma Merkezinden haberdar olduğunu belirten Karaduman, çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını da ekleyerek, "Diyetisyen ve fizyoterapist desteği aldım. Hem sağlık açısından çok faydasını gördüm hem de benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten memnun kalan danışanlardan Mediha İlgün ise "Hava mis gibi. Mersin sıcağından sonra burası ilaç gibi geldi. Etkinlik çok güzeldi" dedi. İlgün, Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen hizmetlerin hepsinden yararlandığını ve personellerin işlerinde uzman olduğunu dile getirerek Kadın Sağlığı Danışma Merkezini herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Kadın Sağlığı Merkezi danışanları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!