Kadın sevgilisiyle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı, Sanem Kuyucuoğlu her şeyi itiraf etti!

Snob Magazin'de yer alan habere göre eski model Sanem Kuyucuoğlu, geçtiğimiz hafta kadın arkadaşıyla öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmasına ilişkin, "Evet öpüştüğümüz doğrudur. Kendisi benim sevgilim olur. Nişantaşı'nda aynı evde yaşıyoruz. Bana göre çok cici bir kız. Aynı zamanda bir tarafı Rus diğer tarafı İranlı olduğu için onu çok kıskanıyorum" ifadelerini kullandı.

"PRODÜKSİYON ŞİRKETİNE ORTAK OLDUM"

Bu hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturan Kuyucuoğlu'nun adı en çok konuşulan konular arasına girdi. İş hayatına giriş yaptığını belirten eski model, "Bir prodüksiyon şirketine ortak oldum. Ayrıca sevgilimle ortak bir iç çamaşırı markası da kurduk. Hedefimiz tüm dünyaya açılmak" dedi.

"HAYATIMI KENDİ ELLERİMLE MAHVETTİM"

Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın sunuculuğunu üstlendiği "Katarsis" programına konuk olup kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Modellik zamanında basına servis edilen cinsel fotoğrafları hakkında açıklama yapan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diye konuşan Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MESLEĞİ NE?

22 Eylül 1990 İzmir doğumlu Senem Kuyucuoğlu 31 yaşında, başak burcudur. Babasının ismi İrfan Kuyucuoğlu, annesinin ismi ise Nergis Kuyucuoğlu’dur. Ancak anne ve babası, Kuyucuoğlu 8 yaşında iken ayrılmıştır. Gülşah Akpak adında bir ablası vardır.

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Senem Kuyucuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?