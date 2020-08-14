Kadın sürücüye saldıran kişiye ilişkin flaş gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsatanbul'da bir kadın sürücüye saldıran kişinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı.

Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim.

Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy'de yaşanan olayda Emre E. adlı vatandaş bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üstüne çıkarak aracın ön camını kırdı. Kadın ise bu olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydedip saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellendi. Daha sonra saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanması ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla olaya tepki yağdı.

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan şüpheli Emre E. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, dün akşam saat 20.20 sıralarında, trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre E'nin bu görüntülerinin sosyal medyada yer alması ve mağdurun şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var." yanıtını vermişti.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emre E., "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.