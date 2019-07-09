Kadın taksici, erkeklere taş çıkarıyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde güvenlik görevlisi olan Hacer Atik (32), çalıştığı okulun tatile girmesiyle birlikte taksi şoförlüğüne başladı. Müşterilerin önce aracına binince şaşırdığını, ancak bir süre sonra kendisine alıştığını belirten Atik, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Gölcük ilçesinde güvenlik görevlisi olan Hacer Atik, çalıştığı okulu yaz tatiline girince, taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Vatandaşlardan takdir gören Atik, müşterilerin taksiye bindiklerinde kadın şoförü görünce şaşırdıkların, bir süre sonra kendisine alıştıklarını söyledi.

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla yeniden okuldaki görevine döneceğini belirten Atik, "2 senedir Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenlik görevlisi olmak da, taksicilik de zor meslekler ama ben zoru seviyorum. İnsanlarla uğraşmak sabır, gayret ve azim gerektiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yıl da 21 Haziran'da bütün güvenlik görevlilerine çıkış verildiği için ben de yaz tatili boyunca işsiz kaldım. Burada şoför ihtiyacı olduğu için başvurdum ve kabul edildim" diye konuştu.

Hacer Atik, özellikle kadın yolcuların durumdan memnun kaldığını belirterek, "Araç kullanmayı seviyorum. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorum, azimli ve sıcak kanlı bir insanım. İnsanlara hizmeti seviyorum. Araç kullanırken hem kendim geziyorum, hem de insanları gidecekleri yere götürüyorum. Kadını, kadının taşıması halk tarafından takdir edildi. Çok fazla tebrik aldım. Allah bizi kazalardan, belalardan korusun" dedi.

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DHA