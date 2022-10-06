Kadın Temel Etek Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın Temel Etek Dikişçisi görev tanımı nedir, Kadın Temel Etek Dikişçisi ne iş yapar, Kadın Temel Etek Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Temel Etek Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Temel Etek Dikişçisi Tanımı;

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Kadın Temel Etek Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Temel Etek Dikişçisi Maaşları

Kadın Temel Etek Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kadın Temel Etek Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Temel Etek Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.57

Meslek Adı :

Kadın Temel Etek Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın temel eteğinin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlama, dikimini yapma bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Temel Etek Dikişçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Düz dikiş dikmek,

c) Overlok dikişi yapmak,

d) Giyside süsleme yapmak,

e) Ütüleme yapmak,

f) Kesim yapmak,

g) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek ,

h) Temel etek kalıpları hazırlamak ,

i) Düz dar etek dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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