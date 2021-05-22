Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuşuyorBakan Soylu suç duyurusunda bulunmuştu! Hadi ve Süleyman Özışık'ın ev ve işyerlerine polis baskınıKadın turist gezmek için geldiği Kars'ta müslüman olduSokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy Meydanına sessizlik çöktü!ING Basketbol Süper Ligi play-off ikinci maç : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleTürkiye'den NATO ülkesine ilk SİHA satışı! Polonya Bayraktar TB2 için harekete geçtiFenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka play- off ikinci maçı canlı izle, şifresiz | TRT Spor canlı yayın izleKumluca yağlı güreşleri hangi kanalda 2021? Kumluca yağlı güreşleri canlı izleA Milli Futbol Takımı, koronavirüs aşısı olduRomantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın deniz keyfi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Kadın turist gezmek için geldiği Kars'ta müslüman oldu

Kadın turist gezmek için geldiği Kars'ta müslüman oldu

Kars'a gezmek için gelen Kırgızistan vatandaşı kadın turist müslüman olmaya karar verdi. İslam dinini araştırdığı söyleyen Nasledova Tatıana, kelime-i şehadet getirdikten sonra Meryem ismini aldı.

Kadın turist gezmek için geldiği Kars'ta müslüman oldu

 

Kırgızistan vatandaşı Nasledova Tatıana, gezmek amacıyla geldiği Kars'ta din değiştirerek müslüman oldu. Nasledova Tatıana, Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından Meryem ismini aldı.

İSLAM DİNİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Konuyla ilgili olarak Kars İl Müftülüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Müftülüğe müracaat eden Tatıana, Hıristiyanlıktan İslâm dinine geçmek istedi. Kırgız turiste İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Tatıana’ya Müslümanlık hakkında detaylı bilgilendirme yapılmasının ardından ihtida merasimine geçildi. 

Kadın turist gezmek için geldiği Karsta müslüman oldu

"KENDİMİ DAHA HUZURLU HİSSEDİYORUM"

“Meryem” adını alan Nasledova Tatıana, kendi arzusuyla Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti. Tatıana, “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olduğum için kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Müftü Eviş ise “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Meryem kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb’im yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT