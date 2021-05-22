Kadın turist gezmek için geldiği Kars'ta müslüman oldu

Kırgızistan vatandaşı Nasledova Tatıana, gezmek amacıyla geldiği Kars'ta din değiştirerek müslüman oldu. Nasledova Tatıana, Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından Meryem ismini aldı.

İSLAM DİNİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Konuyla ilgili olarak Kars İl Müftülüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Müftülüğe müracaat eden Tatıana, Hıristiyanlıktan İslâm dinine geçmek istedi. Kırgız turiste İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Tatıana’ya Müslümanlık hakkında detaylı bilgilendirme yapılmasının ardından ihtida merasimine geçildi.

"KENDİMİ DAHA HUZURLU HİSSEDİYORUM"

“Meryem” adını alan Nasledova Tatıana, kendi arzusuyla Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti. Tatıana, “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olduğum için kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Müftü Eviş ise “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Meryem kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb’im yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin.” ifadelerini kullandı.