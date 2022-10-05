Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı ne iş yapar, Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı Tanımı;

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Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı Maaşları

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.44

Meslek Adı :

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın üst giysilerinin ( düz dar etek , temel etekler, model uygulamalı etek, spor etek ), (bluz, kadın gömleği) (elbise, spor elbise), (Drapaj tekniğiyle etek-bluz-elbise) (fantezi elbise-tuvalet ), (gelinlik ve nikâh kıyafetlerinin), (kadın pantolonu-model uygulamalı kadın pantolonu-kadın jean pantolon-kadın spor pantolon), (tişört-eşofman-tayt/body), (kadın safari takımının) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Giysi için ölçü almak,

d) Kesim yapmak,

e) Giyside süsleme yapmak,

f) Ütüleme yapmak,

g) Düz dar etek kalıbı, temel etek kalıpları, model uygulamalı etek kalıb,ı spor etek kalıbı, hazırlamak

h) Otomatta ilik açmak ,düğme dikmek

i) Düz dar etek dikmek, Etek üretmek,

j) Bluz, kadın gömleği kalıpları hazırlamak,

k) Bluz, kadın gömleği üretmek,

l) Elbise, spor elbise kalıpları hazırlamak,

m) Elbise, spor elbise kalıpları üretmek,

n) Drapaj tekniğiyle etek-bluz-elbise kalıpları hazırlamak,

o) Drapaj tekniğiyle etek-bluz-elbise dikmek,

p) Fantezi elbise-tuvalet kalıpları hazırlamak,

q) Fantezi elbise-tuvalet üretmek,

r) Gelinlik ve nikâh kıyafetlerinin kalıpları hazırlamak,

s) Gelinlik ve nikâh kıyafetlerinin üretmek, Drapaj ile gelinlik dikmek,

t) Kadın pantolonu-model uygulamalı kadın pantolonu-kadın jean pantolon-kadın spor pantolon kalıpları hazırlamak,

u) Kadın pantolonu-model uygulamalı kadın pantolonu-kadın jean pantolon-kadın spor pantolon üretmek, ponteriz dikişi yapmak,

v) Tişört-eşofman-tayt/body kalıpları hazırlamak,

w) Tişört-eşofman-tayt/body üretmek, reçme dikişi yapmak,

x) Kadın safari takımının kalıpları hazırlamak,

y) Kadın safari takımının üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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