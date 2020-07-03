Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, 5 Temmuz'da İstanbul'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evlerinde sürdüren kadın ve erkek milli judocuların, 5 Temmuz Pazar günü İstanbul'da kampa alınacaklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, judo milli takım kampına çağrılan sporcular Kovid-19 testinden geçirildikten sonra antrenmanlarına başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, verilen arada bireysel olarak evde devam edilen çalışmaların, antrenörler gözetiminde kamp ortamında devam edeceğini ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uyan otellerde kampa alınacak olimpik milli takım kadromuz, uluslararası yarışma takviminin belirlenmesine kadar hazırlanacak." dedi.

Huysuz, büyük kadın ve erkek milli judocuların, antrenörleri gözetiminde çalışmalarına pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci Tesisleri'nde başlayacaklarını belirtti.

Sezer Huysuz, sporcuların bu dönemde formlarını korumaya çalıştıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz şu noktada olimpik milli takım kadromuzu bir araya getirerek hazırlık antrenmanlarımıza başlayacağız. Kamp süresince millilerimiz, otelde izole edilmiş ortamda konaklayacak ve yemeklerini yiyecek, kondisyon çalışmalarını gerçekleştirecek. Böylece uluslararası yarışma takvimleri açıklandığı zaman judocularımız hazır olarak müsabakalara katılabilecekler." ifadelerini kullandı.

Huysuz, "Milli takım haricinde kulüp sporcularımız da açık alanlarda ve periyodik gruplar halinde salon antrenmanlarını yaparak, form ve gelişimlerini antrenörler nezaretinde yerine getirmeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA