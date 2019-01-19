Kadın ve genç girişimciler kurullarının yeni dönem başvuruları başladı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu'nun yeni dönem üyelik başvurularının başladığını açıkladı.

Kadın ve gençler arasında girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu'nun yeni dönem için üyelik başvurularının başladı. Başvurular hakkında bilgi veren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında odamız hizmet binasında gerçekleştirilecek. Seçmen listesine girecek kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için, İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliğine aday olanların başvuru formlarını ve dilekçelerini eksiksiz biçimde doldurmaları, en geç 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.30'a kadar Odamız Genel Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Sisteme giriş için son tarih olan 25 Ocak 2019 Cuma günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına başvuru evraklarının belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak zamanında teslim edilmesi önem taşımaktadır" dedi.

Ateş, "Oda üyesi kontenjanından başvuru yapacak kadın ve genç girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekiyor. İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeliğine başvuracak girişimcilerin ise 18 yaşından gün almış olması ve 40 yaşından gün almamış olması şartı var. Kurul üyelikleri için TSO'nun kontenjanı 38 kişiyle sınırlı. Seçmen listeleri oluşturulurken Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan ve bilgileri eksiksiz olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sistemine girilmiş olan üyeler esas alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilecek seçmen listeleri 11 Şubat 2019 tarihinde Oda Hizmet binamızda ve Odamız internet sitesinde yayınlanacaktır. İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi adaylık başvuruları İl Kurul üyelikleri kabul edilen ve seçmen listesinde yer alan girişimciler arasından 11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. İl Kurul Üyeliği için 38 kişilik kontenjan içerisinde Odamız üyelerinin yanı sıra fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler, en fazla 7 kontenjan olacak şekilde yer alabilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA