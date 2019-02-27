EDİRNE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyeliği seçimleri gerçekleşti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne İl Kadın Girişimciler ve Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti.

Tek liste ile seçime giren Edirne İl Genç Girişimciler İcra Komitesi asıl listesinde Serkan Üner, Olgun Bulut, Mert Seyyar, Volkan İnci, Emrah Serin ve Serkan Bilgin yedek listesinde ise Erdi Ertek, Cumhur Gökçen, Berfin İba, Tuğba Cansu Gökgöl, Gamze Kartal ve İdil Taşkın yer aldı. İki listenin bulunduğu Edirne İl Kadın Girişimciler kesinleşmemiş İcra Komitesi asıl listesinde Elmas Aslan, İlknur Özcan, Nükhet Uzunismail Su, Muradiye Akcan, Nuray Yılmaz Geldi, Pakize Eraslan ve Aycan Algur, yedek listesinde ise Arzu Yalçın Nazan Balaban, Sabiha Dere, Bilge Uysal, Mine Güçlü, Arzu Alamut ve Nazlı Gözde Kılıç yer aldı.

Listelerin kesinleşmesinin ardından İcra Kurulları kendi aralarında başkan ve başkan yardımcılarını seçecek.

Kaynak: AA