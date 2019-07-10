Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

BEYOĞLU'nda "değişim saatim geldi" diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince "değişim saatim geldi" diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

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DHA