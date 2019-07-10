Kadın yolcuyu kısa mesafeye götürmeyen taksici hakkında karar verildi!

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince taksi şoförü buna 'değişim saatim geldi' diye yanıt vermiş ve araçtan kadını indirmek istemişti.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ MESLEKTEN MEN EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi.

TAKSİCİLER ESNAF ODASI AÇIKLADI: TAKSİ BİR SÜRE TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.