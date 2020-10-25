Kadına şiddet bitmiyor! Sokak ortasında tartıştığı kadını tokatladı, mahallelinin tepkisiyle kaçtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında bir kadını sokak ortasında döven ismi tespit edilemeyen bir erkek çevredekilerin tepkisi üzerine korkarak kaçtı.

MAHALLELİ ŞİDDETE SESSİZ KALMADI

Sokakta bir kadınla erkek arasında çıkan tartışma şiddetle sonlandı. Tartışmanın seslerini duyan mahalleli pencereye çıktı. Tartışma sırasında erkek kadına 2 kez tokat attı. Çevredekilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine erkek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise aldığı tokat darbesiyle yanında durduğu otomobile yaslanıp, kaldı.

KADINI BIRAKIP ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde çıkan tartışma sonrası erkeğin kadına peş peşe iki tokat atması ve kadının da bağırarak yanında durduğu otomobile yaslanması yer aldı. Çevredekilerin bağırıp, tepki göstermesi sonrası erkeğin olay yerinden ayrıldığı görüldü.