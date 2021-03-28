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  3. Kadına şiddet haberi bu kez Muğla'dan: Yemek yemeye ara verip sevgilisini dövdü!

Kadına şiddet haberi bu kez Muğla'dan: Yemek yemeye ara verip sevgilisini dövdü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan olayda, Engin Ceylan, yemek yerken karşısında oturan ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadına şiddet uyguladı. Genç kadını yumruklamasının ardından hibçir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden Engin Ceylan, sosyal medyada #enginceylantutuklansın etiketiyle gündem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olayda, Engin Ceylan isimli bir şahsın sevgilisini dövdüğü deshşet anları, saniye saniye kameralara yansıdı. 

ENGİN CEYLAN KİMDİR?

Bir iş yerinin güvenlik kamerasından alınan görüntülerde, Engin Ceylan isimli bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadının karşısında yemek yerken aralarında başlayan tartışmanın kavgaya döndüğü görülüyor.

Şahsın kişisel hayatı hakkında henüz bilgi alınamazken araştırmalarımız devam etmekte olup yerterli veriye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir. 

ENGİN CEYLAN OLAYI NE TWITTER

Genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatan Ceylan, ardından kız arkadaşının yanına giderek onu yumruklamaya başlıyor.

Genç kadının kendisini korumaya çalıştığı görüntüler izleyenlerin içini sızlatırlen sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Twitter'de #EnginCeylantutuklansın etiketi açıldı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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