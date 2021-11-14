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Kadına şiddete 'Artık dur' hareketi! Şebnem Schaefer defilede 'Şiddete uğrayan gelin' konseptiyle podyuma çıktı!

Ünlü manken Şebnem Schaefer, gelinlik defilesinde 'kadına şiddet' konusuna dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle podyuma çıktı. Son zamanlarda artan şiddet olaylarının artık son bulması için yapılan bu hareket konuklardan büyük alkış aldı.

Kadına şiddete 'Artık dur' hareketi! Şebnem Schaefer defilede 'Şiddete uğrayan gelin' konseptiyle podyuma çıktı!

Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için özel bir defile düzenledi.

Wyndham Grand İzmir Özdilek'te gerçekleşen defilede, göz alıcı gelinlikler ve nişan kıyafetleri sergilendi. Fi Ajans tarafından organize edilen moda gösterisinde, ünlü model Şebnem Schaefer ile birlikte 15 manken görev aldı. Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde yapılan etkinlikte, 100 parçadan oluşan koleksiyon katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kadına şiddete Artık dur hareketi! Şebnem Schaefer defilede Şiddete uğrayan gelin konseptiyle podyuma çıktı!

'KADINA ŞİDDET TEMASI' BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Yaklaşık 2 saat süren ve 'kadına şiddet' temasının işlendiği defilenin sonuna gelindiğinde yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma gelen Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Kadına şiddete Artık dur hareketi! Şebnem Schaefer defilede Şiddete uğrayan gelin konseptiyle podyuma çıktı!

ARTIK SON BULSUN!

Ünlü mankenle birlikte podyumda yürüyen firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Erol kardeşler, son zamanlarda artan şiddet olaylarının artık son bulmasını istedi. Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada "Son zamanlarda kadına şiddet haberleri çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kimbilir neler çekiyordur" dedi.

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