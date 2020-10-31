Kadına Şiddete Hayır Sözleri! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler

Sosyal medyada özgürce paylaşabileceğiniz Kadına şiddete hayır sözleri tepkinizi belli edeceğiniz kadına şiddetle ilgili resimli sözleri aşağıdan bulabilirsiniz.

Evde, işte, sokakta kadına şiddete sessiz kalma.

Ölmek istemiyorsan haykır.

Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor!

Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

Kadına şiddet toplumsal bir HASTALIKTIR!

Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!

Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.

Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.

Şiddet korkunun çocuğudur.

Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..

Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

Vücudumuzda kapanır, ruhumuzda kapanmaz. Sizi yaralayan zarar veren erkekleri affetmeyin, unutmayın, sessiz kalmayın.

Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.

Şiddet kadınların kaderi olmasın.

Kadına Şiddete Hayır… Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur..

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.

Bir Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

Kadına şiddete hayır sözleri

Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkar mı?

Şiddete karşı susanlar da en az şiddet uygulayanlar kadar suçludur.. Susmayın!

Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum.