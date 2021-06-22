Kadına şiddetle mücadele! TBMM'de 4. yargı paketi hazırlığı! Eski eşe karşı işlenen suçların cezası arttırılacak

Kadına karşı şiddet olayları devam ediyor. Şiddet olayları ile burun buruna yaşayan kadınlar, büyük çoğunlukla eşleri ve eski eşleri tarafından katlediliyor. Kadına yönelik işlenen şiddet suçlarının engellenmesi için harekete geçildi. TBMM'de 4. yargı paketi mesaisi yapılıyor.

ADALET KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Kadına yönelik işlenen şiddet suçlarını içeren 27 maddeden oluşan 4. yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Umutla beklenen 27 maddelik kanun teklifinin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.

ESKİ KOCA ŞİDDETİNE SON

Kanun teklifinin maddeleri arasında, ''boşanmış eşe karşı işlenen suçlar nitelikli hal kapsamına alınacak ve cezası artırılacak'' maddesi ile ''katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılacak'' maddesi yer alıyor.

Kadına şiddet olaylarının artmasına bağlı olarak gözler alınacak kararlara çevrildi. 4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.

"ZİHNİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez" dedi.

Kadına şiddet konusunda kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirten Özel, pakete önerilerinin eklenmesini talep etti. Özel "Tam 189 maddelik değişiklik teklifi hazırladılar. Bu paketi grubumuz adına 3 grup başkan vekili Meclis'e teslim etmiş durumdayız." dedi.