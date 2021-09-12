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  3. Kadına yönelik şiddet uygulayanların silah ruhsatı elinden alınacak!

Kadına yönelik şiddet uygulayanların silah ruhsatı elinden alınacak!

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması için yapılan yeni düzenlemeye göre kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı bulunan şahsın ruhsatı elinden alınacak.

Kadına yönelik şiddet uygulayanların silah ruhsatı elinden alınacak!

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'ne gelen yeni düzenlemeye göre; kadına şiddet dolayısıyla hakkında tedbir kararı bulunan kişinin ruhsatına el konulacak ve bu kişilerin tedbir kararı süresince silah taşıma ya da bulundurma ruhsatı askıda olucak. Ayrıca silahları da ‘emanet’te tutulacak.

Ateşli silahlarla işlenen suçlardan mahkum durumda bulunanlar infazın üzerinden 5 yıl geçince ancak ruhsat başvurusu yapabilecekler.

Kadına yönelik şiddet uygulayanların silah ruhsatı elinden alınacak!

Başka bir düzenlemeyle ise; Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı ve üyeleri de silah taşıma hakkına sahip olabilecek.

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