‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitim semineri verildi

Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim semineri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinden Çağla Yılmaz tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" başlığında bilgiler verildi.

Yılmaz, İstanbul Sözleşmesine göre kadına yönelik şiddetin tanımına yer vererek, "İster kamu ister özel yaşamda meydana gelsin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren yada verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem kadına şiddet olarak ifade edilmektedir. Bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmak suçtur." dedi.

'Kadın" terimi 18 yaşın altındaki çocukları kapsadığına da vurgu yapan Yılmaz, "Kadın Erkek (Fırsat) Eşitliği", "Şiddetin Tanımları, Türleri ve Yaygınlığı", "Flört Şiddeti", "Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar" başlıklarında açıklamalar yaptı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden Sabahattin Korkmaz ise kadına şiddet gibi adli durumlarda tam bir gizlilik protokolünün uygulandığını ifade ederek, "Kadına şiddet ruh dinginliğini, huzuru kaçıran her türlü baskı ve şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda suçu önlemede büyük gayret gösteren emniyet birimlerimize ulaşan olaylarda tam bir gizlilik durumu geçerlidir. Bilgiler mahkeme kararı olmadan paylaşılmamaktadır." diye konuştu.

Şiddet uygulanan kişi hakkında alınabilecek tedbirler hakkında bilgiler veren Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Kenan Solak ise "Şiddete maruz kalanlar alo 112,155 ve 156 acil çağrı hatlarını arayabilirler. Polis merkezi amirlikleri, jandarma karakolları, valilik ya da kaymakamlıklara gidebilirler. Aile mahkemeleri, cumhuriyet savcılıkları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) başvuru yapabilirler. Ayrıca belediyelerin ya da baroların kadın danışma merkezileri, yardım kuruluşları ve kadın sivil toplum kuruluşları da şiddete maruz kalanlara destek olmaktadır." diye konuştu.

Karşılıklı soru ve cevapların alındığı seminerde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı da yapıldı.

Kaynak: İHA