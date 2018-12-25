"Kadından Kadına" istihdam destek projesi başlatıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde, kadın istihdamının desteklenmesi ve arttırılması amacıyla, kadınların, kadın esnafın yanında istihdam edilmelerini içeren "Kadından Kadına" istihdam destek projesi hayata geçirildi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, aile içerisindeki kadının rolü ve kimliğinin çok yönlü olduğunu vurguladı.

Atabek, şunları kaydetti:

"Bu rol, çoğu zaman, eş, anne, kardeş, abla veya gelin olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu rollerin gereğini yerine getiren kadını, istihdama gelince bu çok yönlülüğünden dolayı dezavantajlı hale getirmektedir. Dolayısıyla, SGK prim teşvikleri, yarım çalışma ödeneği, doğuma bağlı izin süreleri gibi esnek çalışma uygulamaları, kadınların dezavantajlı konumdan çıkarılması amacını taşımaktadır. Bu süreçte, İŞKUR programları ve çocuklu anneler için bakım desteği gibi uygulamalar kadın istihdamının arttırılması bakımından önemli teşviklerdir. Kadın istihdamını önceleyen esnafımıza, işverenimize, idarecilerimize candan şükranlarımı sunarım."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya da kadınların iş gücüne katılım oranının her geçen yıl aratarak devam ettiğini belirterek, kadınların İŞKUR'un özel politika gerektiren grupları arasında yer aldığını, kadınlara yönelik geliştirilen, bakım desteği, İş-te Anne Projesi, prim teşvikleri, yarım çalışma ödeneği, doğuma bağlı izin süreleri gibi birçok uygulamanın kadınları dezavantajlı konumdan çıkarma amacını taşıdığını ifade etti.

SESOB Başkanı Hasan Alişan ise kadınların istihdama dahil edilmesi ve ekonomik alanda özgür olmalarının toplumdaki yerlerini güçlendireceğini belirtti.

İşveren esnaf ve sanatkarları temsilen, SESOB ile Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayan kadınlar ile iş gücü ihtiyacı olan esnafı ortak platformda bir araya getirmek için proje geliştirdiğini aktaran Alişan, "Kadın esnaf ve girişimci sayımızın artması istihdamın da artması anlamına gelecektir. Esnaf ve sanatkarlarımızı, İŞKUR'un kadınlara yönelik istihdam programlarından ve SGK'nin prim teşviklerinden yararlanarak, kadın istihdamına davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyet açıklamasında ise İŞKUR'un 2018 yılı içerisinde 25 bin 400 kişinin istihdamına aracılık ettiği, bu sayının yaklaşık yüzde 40'ını kadınların oluşturduğu bildirildi. İŞKUR'un Sakarya'da 2018 yılında düzenlemiş olduğu 11 bin 800 kişilik kurs ve program uygulamasından yararlananların 5 bin 500'ünü kadınların oluşturduğu açıklandı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, SESOB'a bağlı oda başkanları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, KADEM Şube Başkanı Fatma Zehra Toçoğlu ile esnaf, işverenler, en çok kadın istihdam eden işletme yöneticileri ve kadınlar katıldı.



Kaynak: AA