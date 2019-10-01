Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Avukat Oya Eroğlu'nun yürüttüğü BUİKAD, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı programda "2020'de Kadının Gündemi" konusunu ele alacak.

Bursa'nın tek iş kadınları derneği BUİKAD, farklı bir organizasyona imza atacak. Bursa Sheraton Hotel'de 7 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek programda İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yeşildere konuşmacı olarak yer alacak.

Kısa süre önce BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Avukat Oya Eroğlu önderliğinde düzenlenecek ilk büyük etkinlik olma özelliği taşıyan programda, kadınların 2020'deki gündemleri uzman konuklar tarafından ele alınacak. Bursa iş dünyası temsilcilerine açık olacak program hakkında bilgi veren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, "Yönetim kurulumuz ile yeni döneme güzel bir başlangıç yapmak istedik. Bu anlamda, kadınların 2020 yılında karşılaşacakları muhtemel senaryolar üzerine ciddi bir fikir alışverişinin gerçekleştirileceği önemli bir program düzenleyeceğiz. Kadının gerek ekonomik gerekse de sosyal hayattaki yerini uzman konuklarımızdan dinleyeceğiz. Önümüzdeki yıl bizleri ne gibi gelişmelerin beklediğini konuşacağız. Katılımcılar açısından bilgilendirici ve aydınlatıcı bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Etkinliğimiz kentimizdeki tüm iş dünyası temsilcilerine açık olacak. Tüm Bursalıları programa davet ediyoruz" diye konuştu.

Uzman konuklar çalışmalarını aktaracak

Programın içeriği hakkında da bilgiler veren Eroğlu, konuşmacıların iş dünyasından ve kadın dayanışma derneklerinden önemli temsilciler olduğunu belirtti. Etkinlikte ilk olarak İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar'ın konuşma yapacağını ve Federasyon olarak yürütülen çalışmaları aktaracağını söyleyen Eroğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in de dernek projeleri hakkında bir sunum gerçekleştireceğini kaydetti. Organizasyonda üyelerinin tamamı erkeklerden oluşan ve kadınların eşitliği için çalışmalar yürüten YANINDAYIZ Derneği'nin olacağını söyleyen BUİKAD Başkanı Eroğlu, programın soru cevap bölümü ile son bulacağını ifade etti.

Kaynak: İHA