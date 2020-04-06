Kadının boynundaki zinciri çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine dönen Zeliha Sürücü'nün (63) yolunu kesip, boynundaki altın zinciri zorla almaya çalışan C.Ö. (26), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Zeliha Sürücü, eve dönerken yanına bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, üzerine hamle yaptığı Sürücü'nün boynundaki altın zinciri zorla almaya çalıştı. Sürücü'nün direnip yardım istemesi üzerine panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Zeliha Sürücü'nün ifadesini aldıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, saldırganın aynı mahallede oturan C.Ö. olduğunu tespit etti. Polis, belirlediği adresene düzenlediği operasyonla C.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA