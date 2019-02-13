Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe - TTT Riga: 61-62

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Geert Jacobs (Belçika), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Andrada Csender (Romanya)

FENERBAHÇE: Plum 20, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Hartley 12, Sottana, Stokes

TTT RIGA: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7, Vitola 12, Kreslina 6, Slaughter 6, Eglite 2, Pilabere

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 25-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13'üncü haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Letonya'nın TTT Riga takımına 62-61 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Perfumerias Avenida, deplasmanda Dinamo Kursk'a 69-51 kaybedince sarı lacivertli ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

DHA