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  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Turgut Işık xx, Cemil Uygül xx, Seda Esen xx

Kayseri Basketbol: Beril Albayrak x 5, Ayşegül Günay Aladağ x 2, Gizem Sezer x, Gamze Zeren x, Luca Ivankovic xxx 15, Kennedy Burke xxx 24, Gülse Uğur x 2, Klaudia Perisa x 4, Kübra Siyahdemir x 5, Shacobia Barbee xxx 20

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3, Özge Yavaş x 6, Marica Gajic xx 8, İdil Türk x, Halley Peters xxx 15, Hülya Çoklar x, Regan Magarity x 2, Dürdane Gülşah Gümüşay x 2, Gizem Başaran x 6, Ben Abdelkader xx 12, Melike Tuğba Oral xx 5

1. Periyot: 20-8 (Kayseri Basketbol)

Devre: 20-13 (Kayseri Basketbol)

3. Periyot: 20-16 (Kayseri Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59

Kaynak: İHA

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