Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 77 - Hatay Büyükşehir: 59
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx, Cemil Uygül xx, Seda Esen xx
Kayseri Basketbol: Beril Albayrak x 5, Ayşegül Günay Aladağ x 2, Gizem Sezer x, Gamze Zeren x, Luca Ivankovic xxx 15, Kennedy Burke xxx 24, Gülse Uğur x 2, Klaudia Perisa x 4, Kübra Siyahdemir x 5, Shacobia Barbee xxx 20
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3, Özge Yavaş x 6, Marica Gajic xx 8, İdil Türk x, Halley Peters xxx 15, Hülya Çoklar x, Regan Magarity x 2, Dürdane Gülşah Gümüşay x 2, Gizem Başaran x 6, Ben Abdelkader xx 12, Melike Tuğba Oral xx 5
1. Periyot: 20-8 (Kayseri Basketbol)
Devre: 20-13 (Kayseri Basketbol)
3. Periyot: 20-16 (Kayseri Basketbol)
Kaynak: İHA
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