Kadınlar bayram namazı kılar mı? Diyanet kadınların bayram namazı kılıp kılamayacağına ilişkin açıklama yapmıştır. Birçok internet kullanıcısı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala konuya ilişkin arama yapmaya başladı.Peki Kadınlar bayram namazı kılar mı? Ayrıntılar haberimizde...

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet’in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12)."

Bu itibarla kadınlar, şartlar elverişli ise cuma ya da bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazının kılınmasının şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam âlemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da bayram namazı saatini 06.13 olarak belirledi.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara'da bayram namazı 06.00'da kılınacak.

İZMİR BAYRAMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Ramazan Bayramı namazı 06.26 saatinde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Müslüman olan her erkeğe vaciptir. Bayram namazı her sene Kurban Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı’nda kılınır. Bayram namazı cemaatle kılınan bir namazdır.

24 Mayıs Pazar gününe gelen Ramazan Bayramı’nda camiler, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı açık olamayacak. Bu sebeple bayram namazı kılınmayacak.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (1. REKAT)

- Bayram namazına ilk önce niyet edilir, tekbir alınır ve eller bağlanır,

- İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, ardından da fasılalar şeklinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi tekrar eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Ardından 2. Tekbir alınır ve eller tekrar yanlara salınır,

-Sonra 3. Tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; sessizce “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat de sessiz bir şekilde imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (2. REKAT)

-İmam; sessizce “Besmele” çeker, sonra da "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat de sessiz şekilde imamı dinler.

-Sonra yeniden tıpkı iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Ardından da 2. Tekbir alınır ve eller tekrar yanlara salınır,

-Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu kez eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Ayetler bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği ortaya koymaktadır. Bu nedenle bayram namazı cemaatle olmak koşuluyla evde ya da herhangi bir mekânda kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR, SÜNNET MİDİR?

Bayram namazı, Müslüman olan her erkeğe vaciptir. Bayram namazı her sene Kurban Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı’nda kılınır.

Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de geçerlidir. Bayram namazı için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı geçerli olur. Ama sünnet terk edilmiş olur.

Şâfi mezhebinde bayram namazları sünnettir. Bir görüşe göre de farzdır. Ve İslamın şiarındandır.

Bayram namazının cemaatle kılınması önceliklidir. Şâfi mezhebine göre, yalnız başına hutbesiz de kılınabilir.