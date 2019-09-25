Kadınlar, Diyarbakır anneleri için bir araya geldi

Tokat'ta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin mücadelelerine destek olmak için bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri evlat nöbeti tutan ailelere destek için eş zamanlı olarak 81 ilde basın açıklaması yaptı. Tokat'ta da Diyarbakır annelerine destek vermek için kadınlar Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Hülya Özdemir, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirterek, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet eden Özdemir "Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" diye konuştu.

Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu ifade den Özdemir, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Tokat'ta ki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların "ne pahasına olursa olsun!" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte "Teröre son!" diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA