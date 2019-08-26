Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen için toplanan kadınlar, cinayetin işlendiği yere karanfil bırakarak, olayı protesto etti.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Ankara'dan gelen bir grup kadın, Menderes Caddesi üzerindeki cinayetin işlendiği restoranın önünde "Ölmek istemiyoruz" sloganıyla "Kadın cinayetlerini durduracağız" diyerek protesto etti. Ellerinde pankartlarla protesto eden kadınlar, restoranın önüne Emine Bulut ve kızının olduğu fotoğraflar ile karanfil bıraktı.

Burada kadınlar adına konuşma yapan Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, "Biz bugün burada Emine Bulut'un ailesi ile dayanışmak için Kırıkkale'deyiz. Sesimizi yükseltiyoruz, haykırıyoruz. Şunu söylüyoruz; devlet görevlileri ve ilgili kurumlar şiddeti önleyici çalışmalar yapsınlar. Kadınlar öldürülmesin, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınlarda kesinlikle unutulmasın. Diyoruz ki; kadın cinayetleri olmasın, kadınlar öldürülmesin, sakat kalmasın, kadınlar onurlu bir biçimde hak ettikleri yaşamda hayatlarına devam etsinler" dedi.

Kaynak: İHA