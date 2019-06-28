Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55 Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

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Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar grubun son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile karşılaşacak. Salon: Cair Sports Center Hakemler: Marius Ciulin xx, Martins Kozlovskis xx, Ivor Matejek xx Slovenya: Kroselj x, Oblak xxx 18, Prezelj xxx 13, Senicar x 2, Gorsic x, Baric xx 9, Jakovina xx 7, Friskovec x 3, Evans xx 10 Başantrenör: Damir Grgic Türkiye: Pelin Bilgiç x, Ayşe Cora x, Olcay Çakır xx 13, Cansu Köksal xx 9, Bahar Çağlar xx, Işıl Alben xx 13, Tuğçe Canıtez x 3, Tilbe Şenyürek x, Kiah Stokes xxx 17, Asena Yalçın x, İnci Güçlü x Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu 1. periyot: 14-14 Devre: 30-29 3. periyot: 46-47 Kaynak: İHA



