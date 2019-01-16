Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 64 - P. Avenida: 62

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu 9. hafta maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'ya konuk etti. Sarı-lacivertlier, karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı ve gruptaki 6. galibiyetini elde etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Bria Hartley, Cecilia Zandalasini, Kia Vaughn ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Mücadelenin ilk sayıları Zandalasini ile gelirken Fenerbahçe oldukça etkili bir çeyrek başlangıcı geçirdi. Verameyanka ile farkı 6 sayıya çıkaran Kanarya, çeyreğin sonunda Perfumerias Avenida'nın üst üste bulduğu sayılara engel olamayınca ilk çeyreği 18-22 geride tamamladı. İkinci periyot da oldukça çekişmeli geçerken konuk takım soyunma odasına 32-31 önde girdi. Üçüncü periyodu da 51-44 geride tamamlayan Fenerbahçe, son çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Son bölümde Bria Hartley, Kia Vaughn ve Kelsey Plum ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, Verameyenka ile farkı iki sayıya indirdi. Oldukça çekişmeli geçen çeyreğin son bir dakikasında Fenerbahçe, Kelsey Plum'ın sayılarıyla öne geçmeyi başardı ve karşılaşmayı 64-62 kazandı.

Kaynak: İHA