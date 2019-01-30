Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 71 - Dynamo Kursk: 75
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague B Grubu 11. hafta maçında Dynamo Kursk'u konuk etti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague B Grubu 11. hafta maçında Dynamo Kursk'u konuk etti. Sarı-lacivertliler salondan 75-71 mağlup ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras xx, Silvia Marziali xx, Jelena Smiljanic xx
Fenerbahçe: Hartley xxxx 24, Zandalasini xx 11, Stokes xx 8, Vaughn xx 10, Plum xx 11, Sottana xx 7, Birsel Vardarlı Demirmen x, Ayşe Cora x, Tuğçe Canıtez x, Esra Ural Topuz x
Başantrenör: Valerie Garnier
Dinamo Kursk: Cruz x 5, Prince xx 17, Stewart xxxx 33, Vidmer x 2, Hollingsworth xx 8, Howard x 4, Petrovic x 1, Xargay x 5
Başantrenör: Lucas Mondelo Garcia
1. Periyot: 18-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 28-33 (Dynamo Kursk lehine)
3. Periyot: 56-49 (Fenerbahçe lehine)
Kaynak: İHA
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