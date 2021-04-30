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Kadınlar Futbol Ligi! Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği çeyrek final maçında Gaziantep ekibi ALGSpor'a 2-0 mağlup olarak elendi. ALGSpor ise adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Futbol Ligi! Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti

Kadınlar Futbol Ligi'nde karşılaşma heyecanı yaşandı. Karşılaşmada Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti. İşte maçın detayları...

Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi

Hakemler: Gamze Durmuş xx, Betül Nur Yılmaz xx, Ceylan Kavsar xx

ALGSpor: Selda Akgöz xxx, Vusula Seyfaddinova xx, (İlayda Civelek x dk.46),Gülbin Hız xxx, Ayshan Ahmadova xxx, (Yana Derkach x dk.73), Kezban Tağ xxx, Medine Erkan xxx, Emine Ecem Esen xxx, Bassira Toure xxx,Ukpang Esther Sunday xxx, (Başa İçiözbebek x dk.53), Ebru Topçu xxx, Derya Arhan xxx ( Ece Tekmen x dk.80)

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan x, Melda Çetin x, İrem Barut x,(Gülşen Urgun ? dk.90), Zeynep Soygun x, (Elmas Karakaya ? dk.90), Narin Yakut x, Dilan Aslan x, Mine Okaytu x, (Şeyma Yücel x dk.18), Fatma Nur Şenses x,(Ayşegül Elif Hemit? dk.90), Nazlı Feride Aletirik x, Elvin Kılınç x, Merve Aladağ x (Tuğba Doğan x dk.75)

Goller: Ukpong Esther Sunday dk.33, Bassira Toure dk.85 (ALGSpor)

Sarı Kartlar: Yana Derkach, Ayshan Ahmadova (ALGSpor)

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kadınlar Futbol Ligi! Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde veda etti

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