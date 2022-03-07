Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto 8 Mart Kadınlar Günü indirimleri var mı? Türkiye’nin sevilen markaları her sene 8 Mart'ta kadınlar için yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Bu yıl da özel indirimlerin olup olmadığı merakla araştırılıyor. İşte, Kadınlar Günü indirimleri 2022 | Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto 8 Mart Kadınlar Günü indirimleri...

KADINLAR GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022

8 Mart Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Her yaşa her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesiyle Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto markalarının indirim fırsatları başladı.

TRENDYOL, HEPSİBURADA, ÇİÇEKSEPETİ, LC WAİKİKİ, DE FACTO

Çiçeksepeti indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz

Trendyol bu yılki Kadınlar Günü indirimlerini "Yaşamsal hakları, emeği ve ekonomik özgürlüğü için mücadele eden kadınlara ithaf edilen 8 Mart Dünya Kadınlar günü her yıl büyük bir coşku içinde kutlanır. Kadınlar günü hayatınızdaki kadınlara küçük sürprizler yapmak isteyebilirsiniz. Eşinize, sevgilinize, annenize ya da iş arkadaşlarınıza alacağınız kadınlar günü hediyeleri ile onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz." açıklaması ile duyurdu. Trendyol efsane günler indirimine buradan ulaşabilirsiniz

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LC Waikiki, bu sene henüz bir kampanya açıklamasında bulunmadı. Konuyla alakalı gelişmeler bekleniyor.

Hepsiburada indirimlerine buradan ulaşabilirseniz

Defacto indirimine buradan ulaşabilirsiniz

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU? 8 MART TARİHÇESİ

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, erkeklerle aynı şartlar altında çalışmak istedikleri için "eşit işe eşit ücret" talepleriyle greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Katledilen kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen bir toplantıda, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, olayların yaşandığı tarih olan 8 Mart'ı "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.