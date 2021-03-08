Kadınlar Günü mesajı olay olmuştu! İmamoğlu'dan ilk açıklama geldi: Tamamen iyi duygularla doludur!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 MArt Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullanana İmamoğlu'nun bu ifadeleri, İYİ Parti kanadından sert tepkiler toplarken Büyükçekmece’de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim töreninde konuşan İBB Başkanı, "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır" dedi.

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"BU TOPRAKLARDAN UZAK OLSUN"

83 milyonun tamamına memleketin bireyleri olarak baktığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, mesajın tümüyle iyi duygular ile yazıldığını, sağında, solunda, arkasında kimsenin bir şey aramaması gerektiğini, kendilerinin bu memleketteki tüm kötü duyguları def etmek istediğini ve bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istediğini ifade etti.

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"İYİLİK KAZANIR, İYİLER KAZANIR"

İmamoğlu, açıklamasının devamında "Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah’ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın." ifadelerini kullandı.