Kadınlar Günü'nde eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber geldi

Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartmanda 8 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı.

Hatice Yıldız, eşi hakkında 3 Mart tarihinde uzaklaştırma kararı aldırdı ancak yakınları çifti barıştırmak üzere Denizli'den Antalya'ya geldi. Konuşmanın ardından eve gelen Mustafa Yıldız yeniden Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkeli koca, eşini ve 18 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından Mustafa Yıldız karakola teslim olurken, anne oğul hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Hatice Yıldız, polislere verdiği ifadesinde eşinden şikayetçi oldu. Mustafa Yıldız, emniyetteki sorgusunun ardından kasten adem öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Hatice Yıldız ve oğlu Furkan 11 gün tedavi gördükten sonra 19 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişlerdi. Hatice Yıldız’ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.