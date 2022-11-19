Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Cory isimli model, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Bluetooth kulaklıklar nedeniyle başına gelen bir olayı anlatan kadın, hemcinslerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını... 1

Cory isimli Amerikalı model, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabından paylaşmış olduğu bir video ile gündem oldu.

Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını... 2

ABD'li model, kadınlara bluetooth kulaklıklar konusunda dikkatli olmalarını söyledi.

Çantasına 3 defa görüştüğü bir adam tarafından gizlice kablosuz kulaklık bırakıldığını söyleyen Cory, durumu adama belirtmesine rağmen kulaklıklarını ısrarla almadığını ifade etti.

Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını... 3

Bu davranışlarından dolayı şüphelenen ABD'li model, araştırma yaptığında kablosuz kulaklıkların "konum belirleme ve takip etme" gibi uygulamalarla izlenebileceğini öğrendiğini aktardı.

Kadınları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Cory'nin videosu, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını... 4

Videoyu izleyen bir kadın kullanıcının yorumu da, dikkat çeken noktalardan biri oldu.Yorumunda “Geçen gece alışverişe gittim ve telefonumdan ‘kablosuz kulakların sizinle birlikte hareket ediyor’ bildirimi aldım ve onlar benim değildi” ifadelerine yer veren kullanıcı, pek çok kişi tarafından etkileşim aldı.

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