Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Cory isimli model, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Bluetooth kulaklıklar nedeniyle başına gelen bir olayı anlatan kadın, hemcinslerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...
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