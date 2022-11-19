Kadınlar için bluetooth kulaklık tehlikesi! Amerikalı modelin başına gelenler, hemcinslerini endişelendirdi! Görüştüğü adam, kulaklığını...

Videoyu izleyen bir kadın kullanıcının yorumu da, dikkat çeken noktalardan biri oldu.Yorumunda “Geçen gece alışverişe gittim ve telefonumdan ‘kablosuz kulakların sizinle birlikte hareket ediyor’ bildirimi aldım ve onlar benim değildi” ifadelerine yer veren kullanıcı, pek çok kişi tarafından etkileşim aldı.