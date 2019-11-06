Kadınlar için Örgü Bebek atölyesi açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Oyuncak Müzesi'nde kadınlar için örgü bebek atölyesi açıyor. Atölye çalışmaları ile kadınlar hem hobi sahibi olacak hem de el emeği ürünlerini satarak bütçelerine gelir kaynağı sağlayabilecek.

Azemon Oyuncak işbirliği ile gerçekleştirilecek olan, Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin ücretsiz sunacağı atölye çalışmalarında uzman eğitimciler kadınlar ile bir araya gelecek. Örgü bebek atölyesi altı ay boyunca sürecek ve haftada altı saat olarak gerçekleşecek. Çalışan kadınlar hafta sonu örgü bebek atölyesinden yararlanabilecek.

Başvuru şartları

Örgü bebek atölyesine başvuru yapmak isteyen kadınların 6-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Oyuncak Müzesi'ne nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf başvuru yapmaları gerekiyor. Oyuncak Müzesi Pazartesi hariç diğer günlerde başvuru yapılabiliyor. Detaylı bilgi, 0 242 248 49 33 numaralı telefondan alınabilir.

Kaynak: İHA