Kadınlar iş hayatında daha aktif olacak: Cumhurbaşkanlığı kararıyla firmalara destek sürecek, genç ve kadın istihdamının önü açılacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile uygulamaya geçilen, gençleri ve kadınları istihdam eden firmalara verilen desteğin uzamasına karar verildi. Birçok destek imkanı sunulan bu uygulama iğle birlikte kadın ve gençlerin iş hayatında daha aktif olarak rol alması planlanıyor.

1 15 Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, genç ve kadınları istihdam eden firmalara verilecek desteğin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek.