Kadınlar istihdam için işverenle buluştu

Yozgat Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kadın istihdamını artırmak ve OSB hakkındaki bazı negatif düşünceleri kaldırmak amacıyla Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlen programa Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, KADEM Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz, Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk ve işletme sahipleri ile çok sayıda kadın davetli katıldı.

Düzenlenen etkinliğin çalışmak isteyen kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren KADEM Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz, "Toplumumuzda oluşmuş tabuların yıkılması için bu gibi etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Kademe iş için gelen birçok kadınımız vardı. Biz de onları iş dünyasındaki işletme sahipleriyle bir araya getirdik. Onlardan istihdamla ilgili gerekli bilgileri aldık. En kısa sürede kadınlarımızla birlikte OSB'yi de gezip oraları daha iyi tanımalarını ve istihdama atılmalarını sağlamak için Yozgat KADEM İl Temsilciği olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde 800'e yakın kadın çalışanın olduğunu söyleyen OSB Müdürü Erdoğan Öztürk ise OSB'nin tanıtımını içeren sunum yaptı.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak iş gücü piyasasında kadınların daha etkin rol almaları adına çalışmaların devam ettiğini belirten Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise "İş gücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların istihdamı, düzenlenen etkinliklerle daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu kapsamda KADEM Yozgat İl Temsilciliği, iş gücü piyasasında kendine yer bulmak isteyen kadınlarımızı bizler de Yozgat iş dünyasının temsilcilerini Yozgat Büyük Sinema Salonu'na davet ederek onları buluşturduk. Amacımız kadın istihdamını daha da artırmak ve OSB hakkındaki negatif algıları kaldırmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA