Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyacak

Kadına yönelik şiddetin artması, dövüş sporlarına olan ilgiyi de arttırdı. Erkek sporu olarak görülen kick boks, kadınların favorisi haline geldi. Kadınlar da bu spora en az erkekler kadar ilgi gösteriyor.

"KADINLAR HEM KENDİNİ KORUYOR, HEM DE ÖZGÜVEN KAZANIYOR"

Kadınların dövüş sporlarına olan ilgisi artarken, en çok tercih edilen branş kick boks oluyor. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kick boksa kadınların ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Lisanslı sporcuların yüzde 25'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Kayıcı, 5 yıl önce 20 bin olan lisanslı kadın sporcu sayısının 75 bine çıktığını söyledi. Kadın sporcuların önemli dereceler kazandığının altını çizen Kayıcı, "Kick boks, kadınlarımız için çok faydalı bir spor. Hem kendilerini savunmaları hem de öz güvenlerinin artması için tüm kadınlarımızı kick boks öğrenmeye davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.

"2019 YILINDA 3 KADIN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU"

Kadın sporcuların bu alanda gayet başarılı olduğunu ifade eden Kayıcı, 2019 yılında yapılan uluslararası turnuvada 3 kadın sporcunun kendi kilolarında dünya şampiyonu olduğunu belirtti. Kayıcı, "Biz insanlara şiddeti, kavgayı değil, saygı duymayı, diyalogla meseleleri halletmeyi öğretiyoruz. Burada öğrettiklerimiz tamamen kişinin kendini savunabilmesine yönelik şeylerdir. Çocuk yaşlarda bu tür sporlara başlamak, onların okul ve ileride iş hayatlarında daha başarılı olmalarına da katkı sağlıyor. Zaten son zamanlarda bu algıyı yavaş yavaş kırmaya başladık. İnşallah tamamen ortadan kaldırır ve savunma sporlarına olan ilgiyi artırırız." ifadelerini kullandı.