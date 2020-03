Kadınlar kick boksla savunmayı öğreniyor

KADINLAR son zamanlarda artan şiddet olaylarının ardından dövüş sporlarına rağbet göstermeye başladı. Maltepe'de bulunan bir spor salonunda, her yaştan kadınlar kick boks eğitimi alıyor. Kadınlar, hem olası bir saldırı anında kendilerini savunmayı öğrenip özgüven kazanıyor hem de kalori yakıyor. Eski dünya ve Avrupa şampiyonu olan eğitmen Devrim Akarsu ve eğitmen Serkan Çine eşliğinde ders alan öğrenciler 3 aylık bir eğitimle kick boks sporunun inceliklerini öğreniyor.

"ŞİDDETE UĞRAMAMAK İÇİN BU SPORU YAPIYORLAR"

Kadınlara kick boks eğitimi veren Devrim Akarsu, "Yaklaşık 20 senedir bu işle uğraşıyorum. Profesyonel müsabakalara girdim çıktım. Bu sporu en çok kadınlar tercih ediyor. Nedeni de şudur, kadınlar şiddete uğradığı için, özellikle kendilerini korumaları için, kilo atmalar için, yağ yakmaları için. Yaza kendini daha fitleştirmek için. Ama şiddet de büyük rol oynuyor bu işte. Kadınlar kendilerini savunmak için bu sporu yapıyorlar. Burada çok kadın öğrenciler var. Serkan hocayla birlikte kadınlara antrenman veriyoruz. Bazıları kilo atmak için bazıları şiddete uğramamak için kendilerini savunmak için bu sporu yapıyorlar." dedi.

"BURADA AVANTAJ CÜSSELİ OLMAK DEĞİL"

Eğitmen Serkan Çine ise, "Özellikle kadınların biraz daha çok şiddete maruz kaldığı düşünülürse kadınlar tarafında özellikle kendini savunabilmek hayata daha özgüvenli bakabilmek açısından sporun değer taşıdığı söyleyebilirim. Bunu nereden algılıyoruz, üyelerimizin yaklaşık yüzde 65-70 civarını kadınlar oluşturuyor. Temel eğitimin süresi 3 aylık bir süreç. Bu süreç içerisinde temel bütün yumrukları, tekmeleri ve bunların kombinasyonlarını kullanmayı öğreniyorlar. Bunun haricinde de bir taraftan kendilerini korumak anlamında neler yapabilirler gibi birçok faydalı bilgi alıyorlar. Burada avantaj kilo ile daha iri yapılı olmak veya daha cüsseli olmak değil. O tekniklere hakim olabilmek ve karşıdakine karşı bu tekniklerle önlem alabilmek. Dolayısıyla bu sporu yapan kadınlarımız bir adım öne geçiyorlar" diye konuştu.

"HERKES KENDİNİ KORUYABİLMELİ"

Kick boks eğitimi alan bir kadın, "Ben hem sağlığım için hem de kilo vermek için geliyorum. Şu an dünyanın her yerinde kadınlara maalesef şiddet uygulanıyor. Ben o yüzden kadınların kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için ve daha cesaretli olabilmeleri için bu tür bir spora yönelmelerini tercih ederim. Herkes kendini koruyabilmeli. Her şeyden önce özgüveni arttırıyor. Hem daha sağlıklı hissederler hem de karşıdan gelen bir olaya karşı kendilerini daha rahat koruyabilirler" dedi.

"ÇANTAMI KAPMAK İSTEDİLER, AMA KAÇAMADILAR"

""Bu sporu çok uzun yıllardır yapıyorum hemen hemen 20 yılı aşkın süredir. Bütün dövüş sporlarında 4 kez dünya, 6 kez Avrupa şampiyonluğum var. Çok severek yaptığım bir spor mücadele sporları. Hayatımda birçok yerde faydasını gördüm bu sporu yapmanın. Bence bu sporu bütün kadınlar yapmalı. Birincisi fiziksel aktivite olarak, özgüvenleri için, fiziksel güzellikleri için, ruhsal sağlıkları için, ikincisi günümüzde art niyetli insanlar çok. O insanlara karşı kendilerini savunmaları için gerçekten yapılması gereken bir spor. En azından hiçbir şey yapmamaktansa karşıdaki insana karşı biraz mücadele verip o insanı caydırmak bile bu olayları en azından yüzde 50'lere indirebiliriz. Normal yaşantımızda, pek çok yerde otobüste rastlıyoruz. Bir defasında benim çantamı kapmak istediler, kaptılar ama kaçamadılar. Ben yakaladım ve hadlerini bildirdim. Hem de 3 kişilik bir erkek grubuydu. Ben hem kendi fiziki özgüvenimle hem de psikolojik özgüvenimle çantamı aldım. Ve onları da bayağı bir tartakladım. Çok mutlu oldum hem çantamı kaptırmadım hem de onlara karşı alt olmadım. Bence her kadın yapmalı en azından kendini savunmalı."

