Kadınlar mahalleye bakkal yada market açılmasını istedi

Erzincan'ın Atatürk Mahallesine bağlı Aydınlıkevler bölgesi sakinleri, yakın bir mesafede bakkal yada market olmadığını, bu yüzden sıkıntı çektiklerini söyledi, sorunlarına çözüm istedi.

Bölgelerindeki bakkalın kapanmasının ardından sıkıntıya girdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, her zaman çocuklarının yanlarında olmadığını, en yakın market ya da bakkalın 1-2 kilometre mesafede olduğunu söylediler. 70 yaşındaki Nurcan Başgöze, "Biz buraya bakkal istiyoruz. Burada hep yaşlılar yaşıyor. Bakkallar uzak yerde, gidemiyoruz" dedi. Saime Çankaya ise, "Ben de mahallemize bakkal istiyorum. Yürüyemiyorum. Çocuklar geliyor gelmiyorlar, ekmek getiremiyorlar. Bazen de çok fazla getiriyorlar. Bayat oluyor o da olmuyor. Biz bakkal istiyoruz." diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Nezaket Çakmak, "Biz çok yaşlıyız, mahallemizdeki insanlar çok yaşlı ve ekmeğe ihtiyacımız var. Değnekle dahi yürüyemiyoruz. Mahallemize bir bakkal yapın. Çok ihtiyacımız var, herkesin ihtiyacı var. Bütün mahallenin bir bakkala ihtiyacı var. Bu sıkıntımızı giderirseniz Allah sizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA