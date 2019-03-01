Kadınlar maniler ile atıştı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte kadınlar maniler ile atışırken renkli anlar yaşandı.

Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesinde "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında "Kış Eğlencesi" düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, köy ve şehir merkezinde ikamet eden kadınlar katıldı. Kadınlar tarafından manilerin atıştığı etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinden ikramlar konuklarla paylaşıldı.

"Bugün de kadınlar olarak bir araya geldik ve kış eğlencesi düzenledik"

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik hakkında bilgi veren Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı, müzede şu ana kadar 30'u aşkın gelenek ve göreneğin uygulamalı olarak yaşatıldığını vurguladı. Yaşayan Şehir Müzesi olması dolayısıyla geleneklerin müzede yaşatılmasını düşündüklerini sözlerine ekleyen Kırlı, şunları söyledi:

"Ecdat diyarı Bilecik'imiz de kadınlar olarak bir araya geldik. Biliyorsunuz müzemiz adında da olduğu gibi Yaşayan Şehir Müzesi. Dolayısıyla bizler de şu ana kadar gerek zanaat olsun, gerek yöresel lezzetlerin yapılması olsun gerek, nişan ve kına gecesi olmak üzere birçok etkinlik yaptık. Bugün de kadınlar olarak bir araya geldik ve kış eğlencesi düzenledik. Yaşlı teyzelerimiz ve annelerimize sorduğumuzda onlar gençliklerinde köy konaklarında veya evlerde bir araya gelerek, uzun kış gecelerini bu şekilde geçirirlermiş. Bizler de böyle güzel bir geleneği tekrar yaşamak, hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik ve etkinliğimiz çok güzel oldu."

Etkinlikte kadınlar tarafından maniler söylenirken bulgur dövüldü ve ikramlar yapıldı. Program oyunların oynanması ile son buldu.

Kaynak: İHA