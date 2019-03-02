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Kadınlar Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 mağlup etti ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Kadınlar Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 mağlup etti ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

KADINLAR TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, genel olarak "Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi" 'nin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilen ismidir. 2015 yılı itibarı ile ligin ismi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 'den Kadınlar Basketbol Süper Ligi olarak değiştirilmiştir


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