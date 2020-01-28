Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe'nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldiği derbi maçı yeşil-kırmızılar 3-0 kazandı.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe'nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldiği derbi maçı yeşil-kırmızılar 3-0 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Serhat Semiz xx
Karşıyaka: Ayşegül xxx, Yaren xxx, Buket xxx, Ezgi xxx, Betül xxx, Liray xx, Lara xx, Gizem xxx, Elif xx, Simay xxx, Melisa xx
Göztepe: İlayda xx, Sevinç x, Melis x, Selcan x, Gizem xx, Aleyna xx, Sena xx, Cansen x, Dilek x, Aylin xx
Setler: 25-10, 25-18, 25-13
Süre: 22, 29, 21 (72 dakika)
Kaynak: İHA
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