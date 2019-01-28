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  3. Kadınlara aile içi iletişimin temel eğitimi verildi

Kadınlara aile içi iletişimin temel eğitimi verildi

Kilis'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.

Kadınlara aile içi iletişimin temel eğitimi verildi

Kilis'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kültürel farklılıklar ile uyum içinde yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitimler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Suriyeli ile Sed hizmetinden faydalanan Türk vatandaşlarına verilirken, eğitime 39 kişi katıldı. Eğitim pasta ve içecek ikramı ile son buldu.

Kadınlara aile içi iletişimin temel eğitimi verildi

Kadınlara aile içi iletişimin temel eğitimi verildi

Kaynak: İHA

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