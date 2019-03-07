Kadınlara çalışma ve aile hayatıyla uyumlu model

KOCAELİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirip onların hem evlenerek aile kurmalarını hem çocuk sahibi olmalarını hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı Temsilci Toplantısına katılan Arslan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, hem aile içi hem toplumsal anlamda hem de iş hayatından kaynaklı mobbing benzeri sorunlarla mücadeleyi nasıl gerçekleştirebilecekleri, bununla ilgili nasıl bir anlayış birliğini ortaya koyabilecekleri konusunda çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sendikada kadın temsilcilerin, kadın yöneticilerin ve kadın başkanların olması konusunda tüzüklerde değişiklik yaptıklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Bu değişikliklerimizi, kadın ve erkeklerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi konusunda ileri adımlar olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde kadınların çalışma hayatından kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirip onların hem evlenerek aile kurmalarını hem çocuk sahibi olmalarını hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz. Burada da en başta kreş talepleri söz konusu."





Kaynak: AA