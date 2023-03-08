Kadınlara kendini polis olarak tanıttı! Paralarını çalıp kaçtı!

İstanbul'da kendisini polis gibi tanıtarak, Sırp iki kadının parasını çaldığı anlaşılan İran uyruklu bir kişi tutuklandı.

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Kadınlara kendini polis olarak tanıttı! Paralarını çalıp kaçtı!

İstanbul'da Sırp uyruklu iki kadının parasını çaldığı anlaşılan İran uyruklu bir kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sırbistan vatandaşı iki kadının, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından paralarının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Kadınlara kendini polis olarak tanıttı! Paralarını çalıp kaçtı!

DOLANDIRICI DA YABANCI URUKLU ÇIKTI

Şüphelinin kendisini polis gibi tanıtıp pasaport kontrolü bahanesiyle kadınların paralarını aldığı ortaya çıktı. Araştırmalar sonucu, Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M'nin bulunduğu aracı durduran kişinin İran uyruklu Yasin M. olduğu belirtildi.

TELEFON İLE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Olayı cep telefonu sayesinde kaydeden mağdur kadınlardan birinin, şüphelinin kullandığı aracın plakasını çekmesi sonucu görüntüleri inceleyen polisler, aracın İran uyruklu Yasin M. (33) tarafından sahte pasaport gösterilerek kiralandığını tespit etti. Kimliğinin belirlenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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